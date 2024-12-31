Сын Самедова захотел заниматься футболом из-за Медиалиги: «Просил отправить его на просмотр. Бесится, что упустил время»
Александр Самедов рассказал, как его старший сын увлекся футболом.
– Понимаешь ли ты современный сленг старшего сына?
– Это для меня такая тяжа… Я ему прямо говорю: «Что ты несешь?» Очень тяжело с этим, где-то даже раздражает. Хотя я не такой старый, мне всего 40.
Сын сейчас безумно заболел футболом. Он бесится, что упустил время и не начал заниматься раньше. Просит отправить его на просмотр, но я ему не помогаю, говорю: «Ты не готов». Хотя стремление у него сумасшедшее.
– Это на фоне Медиалиги?
– В том числе. Еще год назад мне поступали оттуда предложения. И сын мне тогда говорил: «Пап, ты травишь? Давай! Я буду на каждую игру ездить». Я ему: «Уйди отсюда!» – рассказал бывший полузащитник «Спартака», «Динамо» и сборной России.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Федора Смолова
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