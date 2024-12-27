Сушила покинул «Эгриси». Он отыграл за клуб все сезоны МФЛ с момента дебюта команды

«Эгриси» объявил об уходе Михаила Сушилина.

Форвард продолжит карьеру в другой команде МФЛ – ее название он объявит позже.

В Winline Медиалиге Сушила отыграл за «Эгриси» все сезоны с момента дебюта команды в МФЛ-2.

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