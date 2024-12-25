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Дмитрий Егоров: «Провели негласное голосование. Не было ни одного президента клуба, который бы сказал, что ему нравится идея с буллиталити перед матчами»

Все 14 команд Кубка Лиги против проведения предматчевой серии буллиталити на турнире в Абу-Даби.

«Есть подозрение, что буллитов перед матчами не будет. Мы провели негласное голосование среди клубов, и не было ни одного президента клуба из 14 участников Winline Кубка Лиги, который бы сказал, что ему нравится идея с буллиталити перед матчами, что это справедливо и так далее.

Когда 14 команд против… С другой стороны тоже сидят люди, которые понимают, что если уж все против, то как-то странновато. Может, в каком-то другом турнире попробовать?

Есть ощущение, что это больше для хайпа, что никаких буллиталити перед матчами Суперкубка МФЛ не будет», сказал президент «Броуков».

Ранее технический директор МФЛ Дмитрий Кортава в интервью телеграм-каналу «Некласико» заявил, что в Суперкубке МФЛ матчи будут начинаться с серии буллиталити. Выигравшая команду будет начинать игру с преимуществом в один гол. 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Медиасандали» Дмитрия Егорова
logoДмитрий Егоров
logoWinline Кубок Медиалиги
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Кортава
Winline Суперкубок Медиалиги
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