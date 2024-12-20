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«Кто заболеет – пидорас». Панов о новых правилах в «Амкале»

Виталий Панов ввел новые правила в «Амкале».

«Осенью в «Амкале» был период, когда все начали болеть. Я ввел правило: «Кто заболеет, тот пидорас».

Раньше игроки говорили: «Ой, я плохо себя чувствую, не приду». Все стали ходить на тренировки, никто не хочет быть первым. Стали больше заботиться о себе, шапки надевать.

Опоздание – ящик пива на команду. Кто-то опаздывает, все засекают время: «Успел, сука», – сказал главный тренер «Амкала».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: канал «Родины Медиа» 
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