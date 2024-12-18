Блогер Литвин подарил 3 машины скорой помощи Курску и Брянску: «Хотел взять BMW M5, но решил сделать самую правильную покупку в своей жизни»
Михаил Литвин купил три машины скорой помощи.
«Хотел себе взять новую BMW M5, но решил сделать самую правильную покупку в своей жизни, даже три [машины скорой помощи]. Полностью нафаршированные, со всем необходимым оборудованием. Две машины отправляю в Курск, одну отправляю в Брянск.
Новые, мне их привезли только с завода. Еле-еле я их выбил. Есть все необходимое: кушетка, креслице. Это я не шарю, что такое [показывает на технику в машине – Спортс’‘]. Но мне это и не надо. Это будет нужно специализированным людям. Надеюсь, что не одну и не две жизни спасут с помощью этих машин.
Я думаю, под Новый год – это самый правильный подарок. По каждой машине, как люди получат в своих городах, пришлют отчетик. Вам тоже отчитаюсь, ребята. Всех обнял», – сказал президент Lit Energy.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Михаила Литвина
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