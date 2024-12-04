Маврин предложил Кутузу поменяться клубами на МФЛ-6

Василий Маврин предложил Кутузу обмен клубами на период МФЛ-6.

«Я хочу, чтобы Кутуз наконец-то заиграл новыми красками. Я ему кинул спасательный круг, чтобы он ожил.

Важные условия – это касается только спортивной составляющей. Я не забираю никакой продакшен.

Кутуз продолжает сниматься у себя, я – у себя», – обратился хавбек «Амкала » к форварду ФК «10».