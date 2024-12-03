«Для меня это выглядит #######. Это фирменный амкаловский мув». Некит об интересе «Амкала» к Гудаю

Некит высказался об интересе Германа Эль Класико к Гудаю.

Некит : «Мне кажутся абсурдными слова Германа о том, что Гудай дал все 2Drots. Денис еще много чего может дать. У нас много планируется проектов, в которые мы хотим Дениса интегрировать.

Я вижу это все так, что Герман нашел тоненькую лазейку, где он может как-то заигрывать с Гудаем, пытаться его к себе заманить через ипотеку. Тем более это идеальный момент, из-за того, что вы только что выиграли трофей.

Для меня это выглядит ####### [плохо]. Делаете в открытую все? Ну, не знаю. Контекст того, о чем вы с Женей общаетесь, как ты это все делаешь. Для меня это странно. Это твоя правда. Для меня это фирменный амкаловский мув».

Герман : «А как более открыто сделать, если я прямо на церемонии всем рассказал, что у нас есть интерес к Гудаю».

Некит : «А Скробот уходит? Были разговоры, что ты дал ему зарплату 250 тысяч рублей, а потом ##### [удивился] из-за того, что у него низкий уровень. Сейчас нужно освободить этот бюджет, и ты хочешь убрать Скробота и на его место взять Гудая».

Герман : «У него не было такой зарплаты. Скробот продлен, все хорошо. Ближайший год-полтора он в «Амкале ».

Ранее Герман Эль Класико рассказал, что «Амкал» выйдет с предложением к Гудаю.