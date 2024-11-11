«Когда Медиалига собирает 30 тысяч, кому-то надо задуматься. Fan ID отменить, может». Ефремов о финале на «Газпром Арене»

Дмитрий Ефремов высказался о медиафутболе после победы в Winline Кубке Медиалиги.

– Ты один из немногих игроков, которые играли в такой атмосфере. Объясни футбольной аудитории, почему нужно следить за меидафутболом?

– Когда Медиалига собирает стадионы на 30 тысяч, нужно задуматься, Fan ID отменить может. Приятно играть, да, он был не полный, но при 30 тысячах всегда приятно играть.

– Ты понимаешь откуда такой интерес к Медиалиге?

– Честно, не знаю. До прихода в Медиалигу я сам особо не следил. Но раз народ ходит, значит им это нравится. Я лично слышал от ребят, что он скоро закроется, а она все живет и живет.

Блин, круто играть на таких стадионах. Многие люди играют по 20 лет в профессиональном футбол, но не попадают ни на «Газпром», ни на «Лужники».

– Что бы ты сказал всему профессиональному, который до сих пор относится к медиа с пренебрежением.

– Если бы я играл в профи, может быть так же говорил бы. Я играл с «Тектилем» против «Амкала». Всегда будут что-то говорить. Все говорят, но все равно смотрят. Смотрят – значит, интересно.

– Медиалига – не зашквар?

– Нет. Тут прикольно. Уровень растет. Посмотрите, как играли 2Drots против нас, они тактически хорошо против нас действовали. Значит, тут неплохие футболисты и тренеры, – заявил хавбек «Амкала».

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»