Слуцкий о медийных командах: «Я проигрывал клубам Второй лиги, но они не кричали: «Мы сильнее и должны быть в ЦСКА вместо клоунов Березуцких!» Не сравнивайте себя с профи»

Леонид Слуцкий высказался об амбициях медийный команд.

«Медиафутбол – это крутая тема. Но когда они заявляют, что сборную России обыграют… Да, 2Drots могут сыграть с ЦСКА и даже победить, когда в сборные уехали 14 человек и на поле вышел Даниэл Карвальо.

Я не принижаю достижение 2Drots. Когда я был тренером ЦСКА, мы без 15 человек, уехавших в сборные, проигрывали командам Второй лиги в товарищеских матчах. Но Вторая лига никогда не говорила: «Мы сильнее ЦСКА! Мы должны быть в чемпионской команде, а не клоуны Березуцкие!»

А Медиалига говорит так: «Мы «Краснодару» проиграли всего 0:2, значит, мы можем с ними бороться!» Это не так. Если вы сыграете с «Краснодаром» в рамках турнира, там вообще будет без шансов.

Поэтому, если Азамат думает, что они рядом с «Краснодаром», – да вы на своих делах сосредоточьтесь, вы дальше 1/4 финала ни разу не прошли. Выиграйте у себя что-то, а не мечтайте о «Краснодаре».

Медиафутбол – это хорошая история, ее нужно поддерживать, но не стоит сравнивать его с профессиональным футболом высокого уровня. Победы над командами Второй лиги, которые не кормят, которые не вылазят из автобусов, не имеют условий для тренировок… Гордиться этим? Нет!», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

В сентябре ФК «10» Азамата Мусагалиева в товарищеском матче проиграла «Краснодару» (2:4).