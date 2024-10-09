Ефремов ярко начал в «Амкале»: 4 гола и 2 ассиста. Говорит, что это не предел

Лучший по очкам.

Дмитрий Ефремов ярко стартовал в Winline Медиалиге. У экс-игрока ЦСКА и новичка «Амкала» 4 гола и 2 ассиста в шести матчах. Еще он завел телеграм-канал и прокачивает медийность. Неплохо для игрока, который появился в медиафутболе в августе.

Ефремов мог перейти в «Титан», а тренер «Амкала» был недоволен формой игрока и грозил запасом

Летом 2024-го у «Амкала» сменился главный тренер. Сослан Гатагов и его тренерский штаб ушли из-за разногласий с командой, а возглавил клуб Виталий Панов. Он работал с Ефремовым в «Акроне» в сезоне-2021/22, когда команда находилась в Первой лиге. В то же время Ефремов остался без клуба: ивановский «Текстильщик» из Второй лиги не продлил контракт.

«О моей ситуации узнал Леха Гасилин, мы общаемся, – рассказывал Ефремов в интервью Sport24. – Он плотно работает с «Амкалом», вот и посоветовал меня Герману [президенту]. Оказалось, их тренирует Виталий Панов, у которого я играл в «Акроне». Знал бы раньше – сам бы ему набрал».

Однако Панов не сразу взял Ефремова – тренера смутила форма хавбека.

«Он был у меня в «Акроне», качественный игрок, но не в таком состоянии, – объяснял тренер «Амкала». – Он должен привести себя в порядок и приносить пользу, потому что искусственно играть никто не будет».

«Дочка заболела ротавирусом, провел с ней несколько дней в больнице, – объяснял позже Ефремов. – Не спал нормально четыре дня, приехал на товарищескую игру, а через день сам слег с температурой. Валялся так несколько дней и приехал только на тренировку прямо перед кубковым матчем с «Велесом». Естественно, был не в кондиции».

Ефремов мог оказаться и в «Титане – чемпионе четвертого сезона и полуфиналисте пятого. Он даже тренировался с клубом , но предпочел «Амкал.

«Почему он снитч? – негодовал президент «Титана» Алексадр Зуев. – К сезону он с нами готовился, а потом сказал, что уходит в «Амкал». Ефремов сказал, что не было четкой договоренности? Да это ##### (ложь). Мы обо всем договорились. Если он хочет так считать, флаг ему в руки. Был для меня человек, теперь нет для меня человека. Все очень просто».

У Ефремова 4 гола и 2 ассиста: по набранным очкам лучший в клубе и второй в Медиалиге

Наверняка Ефремов не пожалел о том, что выбрал «Амкал». После шести туров Кубка Медиалиги (проводится осенью вместо полноценного сезона) клуб на первом месте: одно поражение, 16 забитых и всего два пропущенных. Ефремов – важный игрок мощного «Амкала».

● Сыграл во всех шести матчах Кубка Лиги. Дважды выходил в старте, четыре раза – на замену. В среднем играет по 50-55 минут грязного времени.

● Забил четыре гола и отдал два ассиста. По набранным очкам Ефремов лучший в «Амкале» и второй в лиге – больше только у Гуди, форварда «Родины Медиа». Гуди – рэпер, а не футболист, 4 очка он набрал голами красным мячом в ворота «Банки», слабейшей команды турнира.

● Ефремов набирает очки в важных матчах. Он оформил дубль в ворота «Титана» (3:0), полуфиналиста прошлого сезона. Отдал два ассиста в матче против Lotus (2:1). Забивал крепкому Lit Energy (2:0).

● В Фонбет Кубке России сыграл в двух матчах из четырех. На важнейший – против Алании в 1/32 – вышел в старте.

Ефремова используют в атакующей тройке. Он выходит справа или слева, но по ходу матча часто меняет фланг.

Он забивал из штрафной, замыкая подачу Пичи с фланга – так пострадал DMedia.

Или оказывался на месте центрального форварда при контратаках – так было в матче с Lit Energy.

Кажется, что это не предел.

«Я работал с ним в «Акроне», – объяснял Виталий Панов после 5-го тура Кубка Лиги. – У него, к сожалению, тогда были травмы. На самом деле, он намного сильнее может играть. Он это знает. Мы с ним разговаривали. Пока ему надо включаться, привести себя в порядок. Он может играть лучше, сто процентов».

«Даже сейчас есть куда расти, – радовался Ефремов Спортсу’’ после гола DMedia (7:0) в шестом туре. – Я знаю, что могу играть лучше. Пока на пик нельзя выходить, потому что после пика все идет спад . Главное, что мы выигрываем. Личные моменты – второстепенно. Если команда выигрывает, то и личные показатели растут. Это взаимосвязано».

«Хозяин «Реала», завел телеграм, троллинг 2Drots – Ефремов становится медийным

Ефремов крут не только статистикой. За несколько месяцев он адаптировался к медиафутболу. Например, научился легкому трэштоку.

На разминке перед матчем с «Космосом» в Кубке России вышел футболке с надписью «Хозяин «Реала». Отсылка на сезон-2018/19, когда ЦСКА с Ефремовым дважды обыграл «Реал» на групповом этапе Лиги чемпионов (1:0, 3:0). Ефремов даже играл – 25 минут в первом матче.

Еще Ефремов потроллил принципиального соперника «Амкала» – 2Drots.

«Наша трибуна – детский сад? У нас огромная армия, нас любят – красавчики. У кого дети на трибунах? У 2Drots, наверное. У меня дочь маленькая – я таких сразу вижу, у «дротов» таких много» .

Как и положено в медиафутболе, Ефремов взял никнейм – на футболке хавбека написано Ефрем. Активно ведет канал в телеграме (4 тысячи подписчиков на начало октября). Кроме базовых кружочков там внезапно появляются кулинарные рецепты.

Из последнего: варенье на основе гречишного меда, лимона и имбиря. «Не болейте, ребята», – подписал видеоролик Ефрем.

«Я добрый человек, поэтому меня имели люди, которым я сильно доверял». Ефремов был перспективным в ЦСКА, Капелло вызывал в сборную

Многие помнят, как 19-летний Ефремов мелькал в составе ЦСКА и сборной России. Почему через 10 лет он оказался в Медиалиге?

Ефремов и правда считался перспективным. В сезоне-2014/15 его подводили к основе, но хавбек играл мало из-за высокой конкуренции: на флангах ЦСКА царили Зоран Тошич, Ахмед Муса, Георгий Миланов. К сезону-2015/16 накопилось 20 матчей и 116 минут в РПЛ. «При Слуцком мое коронное игровое время было 5-7-10 минут », – вспоминал Дмитрий.

Ефремова даже вызывали в сборную – в марте 2015-го на матч против Казахстана (0:0). «Что это было? Да я откуда знаю. Видимо, вызвали авансом, хотели показать, что у нас есть талантливая молодежь. Лично я не верил, что нахожусь в сборной», – признавался он.

За игровой практикой Ефремов поехал в чешский «Слован»: 24 матча, 1428 минут, гол и ассист во всех турнирах. Все результативные действия сделал в Лиге Европы. «Но почти сразу, как я уехал, в ЦСКА посыпались травмы основных игроков и дисквалификация Еременко, – грустил Ефремов. – Саня [Головин] оказался в нужное время в нужном месте и блестяще воспользовался шансом» .

Летом 2018-го он вернулся в ЦСКА. В уже не таком звездном клубе Ефремов не мог пробиться в основу. Помог случай: на предсезонке вингер Александр Макаров порвал кресты, Ефремова вызвали из дубля. В сезоне-2018/19 он провел почти тысячу минут во всех турнирах, выходил против «Реала» в «Лужниках». Только статистика по-прежнему не радовала: 1 ассист в 19 матчах.

В начале сезона-2019/20 ЦСКА предложил новый контракт, но с условием – он не будет игроком старта. Хавбек отказался, поскольку хотел больше играть. «Кроме этого, не продлеваться с ЦСКА убедил мой тогдашний агент, который уверял, что у меня будет отличный контракт с другим хорошим клубом», – вспоминал Ефремов.

В августе 2019-го в матче со «Спартаком» Ефремов столкнулся с Самюэлем Жиго – разрыв крестообразной и медиальной связок. После этого карьера пошла вниз.

● В январе 2020-го контракт с ЦСКА истек – новый уже не предложили. «Их можно понять – я изначально отклонил предложение, – рефлексировал Ефрем. – Но, видя мою ситуацию…Нет, конечно, клуб был не обязан снова предлагать мне контракт».

● В феврале 2021-го он по совету агента перешел в «Крылья» из Первой лиги – оказалось, в клубе его не ждали.

«Вот именно после этого перехода все в моей карьере покатилось вниз, – рассказывал Ефремов. – Агент, с которым я познакомился, когда играл в «Урале», нашел мне вариант с «Крыльями». Первая лига, под выход, зарплата даже выше, чем в «Урале». Но, когда я приехал, оказалось, что в «Крыльях» меня никто не ждал».

● В «Акроне» (туда Ефремов двинул после «Крыльев») помешали травмы: пропустил около 100 дней и семь матчей.

● После Ефремов спустился во Вторую лигу: «Волга» из родного Ульяновска и ивановский «Текстильщик». После Ефремову уже не предлагали контракт профессиональные клубы.

«Я думаю, клубы размышляли так: «У него были «кресты», полтора непонятных сезона в «Урале» и три месяца без футбола в «Крыльях». Зачем нам такой нужен?» Я их прекрасно понимаю. Во всех своих бедах виноват сам. Я просто добрый человек, поэтому меня имели люди, которым я сильно доверял», – анализировал Ефремов.

Ефремов все еще рассчитывает вернуться в профи:

«Cейчас я игрок Медиалиги – но, конечно, если поступит предложение от профессионального клуба, которое меня устроит, я вернусь. Готов поехать в профкоманду на меньшие деньги, чем в «Амкале»? Нет. Мне в следующем году 30 – есть жена, дочка, которых нужно кормить и одевать».

После таких перформансов за «Амкал» кажется, что камбэк реален.

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Александр Вильф; Winline Медиалига