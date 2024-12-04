2

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге

Михаил Литвин предложил бойцу UFC Арману Царукяну сыграть за LE в МФЛ-6.

Боец UFC, занимающий первую строчку в рейтинге в легком весе, Арман Царукян готов сыграть за Lit Energy в 6-м сезоне Winline Медиалиги.

Боец заявил, что выступает на позиции левого защитника. Игрок Lit Energy Константин Морозов, играющий на этой позиции, готов уступить место в составе.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Lit Energy
logoLit Energy
logoUFC
logoАрман Царукян
logoМихаил Литвин
logoWinline Медиалига
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Литвин организовал спарринг бойца UFC Царукяна и футболиста Талабко на поле «Лужников». Игрок LE должен был продержаться минуту
1626 ноября, 09:27Видео
Прокуратура проверит законность военного билета Михаила Литвина. Блогер говорил, кто купил его
3412 ноября, 17:32
Михаил Литвин: «Не мог сходить по большому 8 дней в камере. Скорая приехала: «Давай тебе пальцы в жопу засунем»
14328 октября, 11:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Табрик – игрок Lotus
вчера, 19:22
Игрок «Чертаново Медиа» Шония вызвал на бой форварда «Броуков» Сохиева
вчера, 19:06
Джуси и Гамид покинули СКА
вчера, 17:40
Владимир Щербак – новый главный тренер ФК «10»
1вчера, 15:15
Лысов отказал 2Drots ради ФК «10»: «Дня 3-4 думал»
вчера, 14:48
Райзен назвал Мазура нападающим года, Кузнецова – тренером. Все голоса президента «Броуков» в Media Football Awards
вчера, 13:12
Маврин предложил Кутузу поменяться клубами на МФЛ-6
вчера, 11:00
Герман о восстановлении Степански после травмы: «Я уверен, что его лучший сезон впереди. Будем вместе с «Динамо» возвращать его домой»
вчера, 08:59
«Для меня это выглядит #######. Это фирменный амкаловский мув». Некит об интересе «Амкала» к Гудаю
13 декабря, 19:09
Отар Кушанашвили: «Похож ли я на человека, который уступит этой чмошной хвори? Нет! Жизнь бесценна!»
33 декабря, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Григорян может возглавить медийный клуб: «В Медиалиге лучше условия для работы, чем в командах Второй лиги»
628 ноября, 15:07
Чемпиона НБА Мозгова приглашали в медиабаскетбольный 2Drots: «Он сказал, что будет играть только за Rocket Team»
28 ноября, 09:01
Тренер Fight Nights Смирнов присоединился к штабу Березуцкого в азербайджанском «Сабахе»
27 ноября, 18:05
Игрок медиабаскетбольной команды Hoops Фиш назвал топ-3 клуба Лига Ставок Media Basket: «Родина Медиа», Alikson, Sayonara»
27 ноября, 14:55
Форвард «Амкала» Пича: «Все больше людей хотят попасть в медиафутбол, показать себя. Каждый год мы бьем рекорды по посещаемости»
325 ноября, 13:08
Дмитрий Кузнецов: «Во Второй лиге зарплаты 30-50 тысяч рублей»
1224 ноября, 18:53
Кудряшов хочет создать собственную команду в МФЛ. Спортдир FN Шишков заявил, что она будет не из России
222 ноября, 17:55
Карпин против матча с Медиалигой: «Соберите лучших игроков РПЛ и делайте шоу, но сборная должна играть со сборными»
622 ноября, 08:38
Николай Осипов: «На 2025 год планируется концепция, которая позволит сборной России и Медиалиге сделать праздник для российских болельщиков»
621 ноября, 12:27
Новичок «Амкала» Алексеев отказал RT ради «Банки» перед стартом сезона: «Рокеты» больше предлагали в финансовом плане»
20 ноября, 20:00