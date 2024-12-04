Первый номер рейтинга UFC в легком весе Царукян готов сыграть за команду Литвина Lit Energy в Медиалиге
Михаил Литвин предложил бойцу UFC Арману Царукяну сыграть за LE в МФЛ-6.
Боец UFC, занимающий первую строчку в рейтинге в легком весе, Арман Царукян готов сыграть за Lit Energy в 6-м сезоне Winline Медиалиги.
Боец заявил, что выступает на позиции левого защитника. Игрок Lit Energy Константин Морозов, играющий на этой позиции, готов уступить место в составе.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Lit Energy
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