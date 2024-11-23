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Матч между сборными ФНЛ и Медиалиги не состоится. Игра должна была пройти в Красноярске в крытом манеже «Енисея»

Дмитрий Кортава рассказал, почему матч сборных ФНЛ и МФЛ не состоится.

«Матча не будет. Не получилось согласовать техническую возможность съемки. Хотели снимать со стороны стены – на трибуну. С технической точки зрения получили отказ. Мы перестроились и пошли искать новую арену.

Из всего доступного остался только «Фишт» в Сочи, но это выводило нас за рамки бюджета, так как ФНЛ такие проекты делает только за счет внешних инвестиций. Мы понимали, что не выходим даже в ноль. Поэтому, к сожалению, не получилось организовать игру», – сказал технический директор Медиалиги.

Матч между сборными ФНЛ и Медиалиги должен был пройти в Красноярске в крытом манеже «Енисея» 6 ноября.

В прошлом году сборная Медиалиги потерпела крупное поражение от команды ФНЛ в Махачкале – 0:4.

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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Сборная Медиалиги
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