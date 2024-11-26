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Тимошенко о возможном участии Krap Team в Медиалиге: «Звучит красиво, как у всех, но зачастую на деле получается дерьмо»

Богдан Тимошенко высказался о возможном участии Krap Team в Winline Медиалиге.

Команда братьев Крапивниковых планирует заявиться в шестой сезон, который стартует весной 2025-го.

«Я общался с Майком. Он говорит, что они очень хотят зайти в шестой сезон [Медиалиги]. Сравнивал с другими командами, говорит, что у них будет лучше, что у них есть поддержка от родного города Железнодорожный.

Там есть новый стадион, они будут проводить там матчи, собирать полные трибуны. Звучит красиво, как у всех, но зачастую на деле получается дерьмо», – сказал участник 2Drots.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Any Given Monday
logoWinline Медиалига
Майк Крапивников
logo«Крап» Даниил Крапивников
logoБогдан Тимошенко
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