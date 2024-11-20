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Степански сообщил, что успешно перенес вторую операцию

Степан Костюков рассказал о ходе восстановления после тяжелой травмы.

25-летний форвард получил тяжелую травму в шоу-матче Winline сквозь вселенные между «Динамо» и «Амкалом» (2:3).

На 15-й минуте Костюков вышел один на один с вратарем Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади.

После столкновения Степан не смог подняться на ноги и покинул поле на носилках. У него диагностирован открытый перелом большой берцовой и малой берцовой костей.

Первый этап операции футболист «Амкала» перенес 18 ноября, сегодня его прооперировали повторно.

Восстановление Костюкова займет от семи месяцев до года. Ранее «Динамо» сообщило, что возьмет на себя лечение Степана.

Открытый перелом игрока «Амкала» – жуть. Ногу раздавил вратарь «Динамо» всем весом

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Степана Костюкова
logoАмкал
logoWinline Медиалига
травмы
товарищеские матчи (прочее)
logo«Степански» Степан Костюков
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