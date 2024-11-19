Степашин о поражении «Динамо»: «Не надо обсуждать матч с «Амкалом», абсолютно. Там «Динамо-2» играло, по сути»

Сергей Степашин высказался о поражении «Динамо» от «Амкала».

«Не надо обсуждать матч с «Амкалом ». Абсолютно. Там, по сути, «Динамо-2» играло. Единственное, даже «Динамо-2» должно у любителей выигрывать, но это на самом деле шоу.

Люди говорят, что это позор? Глупости. У нас сейчас три важных матча. Если их не выиграем, тогда будет плохо», – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин .

«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче (2:3). В составе бело-голубых сыграли актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева.

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