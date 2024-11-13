Шера остается в ФК «10». Клуб продлил контракт с игроком на год
Шера вернулся из аренды в «Амкале» в ФК «10».
Полузащитник ФК «10» в трансферное окно Winline Кубка Лиги перешел в аренду в «Амкал».
С «Амкалом» Шера занял первое место Кубка Лиги, обыграв в финале 2Drots (0:0, 5:4 Б) на «Газпром Арене».
«Десятка» заявила, что разрешит Андрею Шерешкову сыграть за «Амкал» в матче с «Динамо» 17 ноября.
Игра пройдет на «ВТБ Арене». Начало – в 17:00.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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