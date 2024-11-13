Шера остается в ФК «10». Клуб продлил контракт с игроком на год

Шера вернулся из аренды в «Амкале» в ФК «10».

Полузащитник ФК «10» в трансферное окно Winline Кубка Лиги перешел в аренду в «Амкал».

С «Амкалом » Шера занял первое место Кубка Лиги, обыграв в финале 2Drots (0:0, 5:4 Б) на «Газпром Арене».

«Десятка» заявила, что разрешит Андрею Шерешкову сыграть за «Амкал» в матче с «Динамо» 17 ноября.

Игра пройдет на «ВТБ Арене». Начало – в 17:00.