Кутуз: «Кузнецов в 2Drots? Хайповая история. Но вряд ли увидим его в 2D»

Сергей Кутузов: вряд ли увидим Кузнецова в 2Drots.

Сергей Кутузов высказался о потенциальном возвращении Дмитрий Кузнецова в 2Drots.

«Потенциальное возвращение Кузнецова в 2Drots? Это будет хайповая история. Не знаю, какие планы у Жеки и Некита. С медийной точки зрения – это было бы круто. Но в плане футбола, если люди один раз попрощались из-за неудовлетворительных результатов, спустя столь короткий срок вряд ли мы увидим Кузнецова в 2D.

Мой уход из 2Drots? Я не жалею о своем решении. Единственное, поторопился и ушел в «Титан». Но, даже если я остался в 2D тогда, я бы все равно спустя полгода-год оказался в «Десятке», – сказал форвард ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.