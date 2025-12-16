В Москве задержан футболист Закиев по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Он думал, что перевозит ампулы с «жизненно важным препаратом»

В Москве задержали Артура Закиева по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Футболиста Артура Закиева задержали в Москве в связи с подозрением в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

По данным телеграм-канала Sport Baza, Закиев получил сумку с 10 млн тенге (около 1,5 млн рублей – Спортс’’) и должен был обменять их. Затем, со слов футболиста, ему необходимо было передать ампулы с неизвестным препаратом человеку, которому лекарство было жизненно необходимо.

В настоящий момент 22-летний полузащитник задержан, он находится в следственном изоляторе.

Закиев выступал на профессиональной уровне за «Бухару» (Узбекистан), «Зоркий » (Красногорск), «Волгу » (Ульяновск). Также хавбек играл в WINLINE Медиалиге за «Рому » и СКА Басты.