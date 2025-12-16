В России планируют запустить детский медиафутбольный турнир. Возможно, это часть проекта «Напике»

В России планируют запустить детский медиафутбольный турнир.

Детский турнир среди медиафутбольных команд планируют запустить в России.

Об этом рассказал президент клуба WINLINE Медиалиги «БроукБойз » Райзен.

«Есть информация, что появится медиатурнир с участием детских медийных команд. Скорее всего, они будут привязаны к брендам.

У 2Drots есть академия, они могут набрать детей оттуда. А нам нужно создать команду.

Речь не о полноценной академии, а о команде, которая будет тренироваться 2-3 раза в неделю», – сказал Райзен.

На этой неделе студия Артемия Лебедева показала дизайн для нового медиафутбольного турнира «Напике».

В презентации было отмечено, что в рамках турнира также будут проводиться матчи детских команд.

«На матчах детских команд используется специальная версия лого – ярче и свежее основной. Большая вариативность позволяет обращаться с этим вариантом гораздо свободнее», – отмечается в описании проекта.

Студия Лебедева задизайнила наш аналог Кингс Лиги. В названии отсылка к Пике