Киря перешел в Lit Energy. Защитник ушел из «БроукБойз», не договорившись по финансовым условиям

Киря перешел в Lit Energy.

Защитник Сергей Киряков продолжит карьеру в Lit Energy.

27-летний игрок вчера покинул «БроукБойз», не договорившись о финансовых условиях.

«Броуки» предложили ему должность спортивного директора клуба, на которую Киря сначала согласился, но позже отказался.

Он объяснил это тем, что зарплата футболиста и спортивного директора в «Броуках» не обеспечит достойную жизнь его семье.

За «БроукБойз» Киряков выступал с 2023 года. В этом году его пожизненно отстранили от участия в WINLINE Медиалиге за критику президента Николая Осипова, однако спустя время дисквалификация была отменена.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Lit Energy
Lit Energy
трансферы
Сергей Киряков
БроукБойз
Winline Медиалига
