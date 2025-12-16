Киря перешел в Lit Energy. Защитник ушел из «БроукБойз», не договорившись по финансовым условиям
Киря перешел в Lit Energy.
Защитник Сергей Киряков продолжит карьеру в Lit Energy.
27-летний игрок вчера покинул «БроукБойз», не договорившись о финансовых условиях.
«Броуки» предложили ему должность спортивного директора клуба, на которую Киря сначала согласился, но позже отказался.
Он объяснил это тем, что зарплата футболиста и спортивного директора в «Броуках» не обеспечит достойную жизнь его семье.
За «БроукБойз» Киряков выступал с 2023 года. В этом году его пожизненно отстранили от участия в WINLINE Медиалиге за критику президента Николая Осипова, однако спустя время дисквалификация была отменена.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Lit Energy
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости