Кортава о ставках в Медиалиге: «Вероятность появления линий на МФЛ в 2026 году – 30-40%»

Дмитрий Кортава: есть команды МФЛ, для которых появление ставок – жизнь.

Технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава высказался о возможном появлении ставок в МФЛ.

«Медиафутбол в 2026? Мы каждый год слышим, что это конец МФЛ – или он закончится в следующем году. Работаем, условия новые – адаптируемся. Надо искать новых партнеров: если раньше, например, давали 10, а сейчас 6, но перестроимся.

Ставки? Я, как организатор игр, против, но это не официальная позиция: есть команды, для которых появление ставок – жизнь. Если приходим к ставкам, нужны механизмы, начиная от того, что мы можем говорить, что нет. Если будут ставки, каждая вторая претензия – «он ошибся, потому что поставил». Партнер может сказать: «Вы очерняете».

Кто-то точно совершит действие, сопряженное со ставками, пытаясь провести нечестную игру – это единственная проблема. Но это происходит в топ-лигах. Если ставки помогут многим клубам, мы не можем говорить «нет». Появление ставок в МФЛ в 2026 году реально – 30-40% вероятность, мы это обсуждаем с Колей [Осиповым]. Нам надо всеми командами пообщаться», – сказала Кортава.

