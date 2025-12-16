«Алдонин уже играет в бадминтон. Он неугомонный, фанатик своего дела». Кузнецов о состоянии экс-хавбека ЦСКА

Кузнецов рассказал о состоянии здоровья Алдонина.

Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о состоянии здоровья Евгения Алдонина .

22 ноября Мир РПЛ объявила о том, что у 45-летнего Алдонина выявили тяжелое заболевание, был объявлен сбор средств на лечение. Позже стало известно, что у бывшего футболиста армейцев рак желудка, Евгения прооперировали в Германии.

«Последний раз я видел Евгения летом. Мы, ветераны ЦСКА, периодически видимся.

Сейчас у него проходит химиотерапия, были сделаны операции. В последнем видео, которое я видел от нашего общего товарища, Евгений уже играл в бадминтон.

Его нужно знать, он неугомонный. В последнее время, перед болезнью, он много играл в падел и даже поучаствовал в Медиалиге , хотя ему уже за сорок. Это человек, который не останавливается.

Он настоящий спортсмен, фанатик своего дела», – отметил Кузнецов.