«Достаточно наказать пожизненным баном всю команду». Станос объяснил, почему ставки не испортят Медиалигу

Руководитель Lit Energy Станос рассказал, что положительно относится к возможному появлению ставок в WINLINE Медиалиге .

Ставки могут впервые появиться в МФЛ в седьмом сезоне.

«Ставки в МФЛ – это ######### (офигительно). А если начнут мудрить, достаточно поймать один раз и наказать пожизненным баном всю команду.

В Медиалиге нет ставок, но даже сейчас вы можете про любой матч сказать, что там что-то подкрутили.

Да я буду первым, кто свою зарплату на Lit Energy начнет грузить!» – сказал Станос.