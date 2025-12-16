  • Спортс
  • «Достаточно наказать пожизненным баном всю команду». Станос объяснил, почему ставки не испортят Медиалигу
«Достаточно наказать пожизненным баном всю команду». Станос объяснил, почему ставки не испортят Медиалигу

Станос положительно относится к возможному появлению ставок в WINLINE Медиалиге.

Руководитель Lit Energy Станос рассказал, что положительно относится к возможному появлению ставок в WINLINE Медиалиге.

Ставки могут впервые появиться в МФЛ в седьмом сезоне. 

«Ставки в МФЛ – это ######### (офигительно). А если начнут мудрить, достаточно поймать один раз и наказать пожизненным баном всю команду. 

В Медиалиге нет ставок, но даже сейчас вы можете про любой матч сказать, что там что-то подкрутили.

Да я буду первым, кто свою зарплату на Lit Energy начнет грузить!» – сказал Станос.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: твич-канал Станоса
