«Достаточно наказать пожизненным баном всю команду». Станос объяснил, почему ставки не испортят Медиалигу
Станос положительно относится к возможному появлению ставок в WINLINE Медиалиге.
Ставки могут впервые появиться в МФЛ в седьмом сезоне.
«Ставки в МФЛ – это ######### (офигительно). А если начнут мудрить, достаточно поймать один раз и наказать пожизненным баном всю команду.
В Медиалиге нет ставок, но даже сейчас вы можете про любой матч сказать, что там что-то подкрутили.
Да я буду первым, кто свою зарплату на Lit Energy начнет грузить!» – сказал Станос.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: твич-канал Станоса
