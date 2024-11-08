Глянец «Майора Грома» и Эрмитаж Сокурова. Петербург – через фильмы и сериалы

15 важных.

В субботу «Амкал» и 2Drots сразятся в финале Winline Кубка Медиалиги на «Газпром Арене». Впервые главный матч сезона в медиафутболе сыграют в Санкт-Петербурге – идеальный момент чтобы продолжить культурологический сериал. В прошлых сериях Николай Кубрак рассказывал о феномене ростовского рэпа (к выезду Медиалиги в Ростов) и про Екатеринбург как столицу русского стрит арта (к полуфиналам в столице Урала).

В новой серии – о том, как познать Санкт-Петербург через фильмы и сериалы.

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Санкт-Петербург принято считать одним из самых киногеничных городов России. На протяжении всей истории там регулярно снимали кино: от авторской классики до дорогих блокбастеров, от вымышленных сюжетов до предельно реалистичных. Оставаясь туристической столицей в реальном мире, в кино Питер часто представал совсем не туристическим.

Мы решили абстрагироваться от признанной советской классики и фильмов-открыток, чтобы составить экскурсию по ключевым местам Петербурга с помощью современных фильмов и сериалов. Прежде, чем самостоятельно любоваться Эрмитажем, Дворцовой площадью, мостами и красотами Васильевского острова – взгляните на то, как их изображали режиссеры.

«Русский ковчег». Экскурсия по Эрмитажу от Сокурова

Локации: Эрмитаж

Классика Александра Сокурова, полностью снятая одним планом без монтажных склеек — именно ее как пособие изучают голливудские режиссеры перед разработкой фильмов со схожими приемами.

Режиссер показал историю России через историю одного из главных архитектурных шедевров страны. В интерьерах Эрмитажа разыгрываются сцены из романовской, советской и современной России: от помпезных балов и дворцовых перипетий до встреч с великими личностями и руководителями музея разных лет. Экскурсию не заменит, но погружение в антураж гарантирует.

«Золотой глаз». Джеймс Бонд на фоне Петербурга

Локации: Дворцовая площадь, Невский проспект, Петропавловская крепость, набережная Мойки, Аничков мост

Самый нашумевший из зарубежных фильмов, частично снятых в России. Для первого и единственного появления нашей страны в «Бондиане» создатели выбрали именно Петербург. Агент 007 целых 36 минут экранного времени провел в Питере 90-х. Реальные достопримечательности на советском танке никто, конечно, не крушил. Экшн на главных улицах города – комбинированные съемки. Часть Петербурга отыграл Лондон, часть – декорации гигантской студии Pinewood. На Дворцовой площади, Невском проспекте, Аничковом мосту, у храма Смоленской иконы Богоматери и на стрелке Васильевского острова создатели произвели только видовые съемки.

Первый голливудский блокбастер с российским участием собрал все главные памятники Петербурга, но любой житель города смотрит это кино с улыбкой – настолько странно авторы перемешали дороги и переделали локации. Но важен сам факт показа ключевых достопримечательностей города. Опираясь только на заявленные локации любой зарубежный турист может составить себе длинный и разнообразный маршрут.

«Брат». Петербург – главный герой наравне с персонажем Бодрова

Локации: Эрмитаж, Казанский собор, Невский проспект, Исаакиевский собор, Витебский вокзал, Андреевский рынок, Смоленское лютеранское кладбище, Дворец культуры имени Горбунова

Вряд ли в истории русского кино есть фильм, который сильнее ассоциируется с Петербургом. И уж точно нет более питерского режиссера, чем Балабанов, который вместе со студией СТВ внес город на кино-карту России. Сюжет «Брата» легко пересказать в паре предложений – фильм в духе «Нового Голливуда» получился больше импрессионистским, чем повествовательным. Ключевую роль в таком формате играет антураж. Поэтому главную роль с Данилой Бодровым поделил сам Петербург.

Уже стартовая сцены – это классный маршрут для любого туриста. Багров прибывает на самый красивый вокзал города – Витебский. А оттуда перемещается в центр, проходя мимо Эрмитажа и Казанского собора – обязательная программа с прогулкой по Невскому. Но гораздо интереснее непарадные локации. Балабанов живо и достоверно показал Андреевский и Сенной рынки, Смоленское лютеранское кладбище и Дворец культуры имени Горбунова – все эти локации стали культовыми именно благодаря фильму. В Питере легко найти экскурсии по местам съемок «Брата» – пожалуй, это один из лучших способов быстро и близко познакомиться с городом.

«Мне не больно». Петербург как обитель сумасшедших интеллигентов

Локации : Академия Штиглица, Летний сад, Гостиный двор.

Подборку можно было бы составить только из фильмов Алексея Балабанова — ни один режиссер не показывал Петербург так часто и в таком объеме. Но мы выбрали два наиболее характерных фильма. Оба отражают настоящий Питер, в котором живут, а не приезжают на пару дней.

Если «Брат» концентрировался на мрачной стороне города, то «Мне не больно» работает на стыке бытовой и романтической. Балабанов нигде не любуется Петербургом и не воспевает его – даже сцена на мосту и прогулка на лодке по каналам выглядят скорее функционально. А главные локации фильма работают не на эстетику, а на сюжет.

Шикарные интерьеры Академии Штиглица отлично подошли для комичной сцены помпезного театрализованного торжества, Летний сад – для интимного диалога, а Гостиный двор – для иллюстрации жизни города в пик совсем не эстетичного празднества дня ВДВ. В истории о любви неустроенных людей харизматично потрепанный Петербург предстает идеальной обителью для сумасшедших интеллигентов.

«Питер FM». Романтический Петербург

Локации: Доходный дом Капустина, набережная Фонтанки, Пять углов, Биржевой пост, Набережная канала Грибоедова, площадь Льва Толстого, мост Белинского.

Культовый ромком нулевых о потерянном мобильнике, потерянных людях и судьбоносных встречах. Фильм не очень хорошо состарился – многие сценарные и художественные решения сегодня кажутся наивными. Но уже двадцать лет «Питер FM» остается одним из любимых фильмов петербуржцев, потому что самым проработанным персонажем получился город.

Например, ключевой элемент повествования – мосты – становятся метафорой героев, которые никак не могут сойтись. А вместо туристических локаций история сосредотачивается на тех, где любят гулять местные. Сюжет перемещается в разные районы, показывая фактуру Петроградки, красоты набережной Фонтанки и характерные только для Петербурга дома.

«Дуэлянт». Мрачно-комиксный Петербург

Локации: Академия Штиглица, особняк Брусницыных, центральные улицы

Режиссер Алексей Мизгирев в истории о тайных дуэлях середины 19 века задался целью перепридумать киношный Петербург. Прямой исторической достоверности искать не стоит – город тут во многом вымышленный и заточенный под мрачную историю. Но неузнаваемым Петербург сделал реальный исторический факт – сюжет разворачивается после одного из самых разрушительных наводнений в истории Северной столицы. Побитый город выступает фоном, а не туристической открыткой. Многие локации приходилось сильно фактурить – например, перекресток улиц Чайковского и Гагаринской изрядно залили водой.

В помещениях тоже все адаптировали под около-комиксную мрачную эстетику. Красивые интерьеры Академии Штиглица и особняка Брусницыных вы не увидите — съемочная команда искала неочевидные помещения, а затем фактурила с помощью декораций, пыли и грязи. Петербург и его достопримечательности в «Дуэлянте» пересобирали как конструктор. В этом и кайф для зрителя – можно внимательно смотреть на фон, а затем посетить реальную локацию и удивиться, сопоставив все отличия.

«Дылда». Блокадный Петербург

Локации: районы Петроградки и Васильевского острова

Пост-блокадный Петербург Кантемира Балагова получился одновременно знакомым и неузнаваемым. Что вполне логично для иллюстрации города, раскуроченного войной. Красоту затмевает бедность и разруха, но даже в ней остается место характерному изяществу и уюту. Богатой и роскошной жизнь выглядит только в сценах на уединенных аристократичных окраинах, центр же больше похож на огромную коммунальную квартиру.

Ключевые места действия – Петроградка и Васька: районы, где любому туристу можно гулять без карты и ежесекундно находить красоту. Отыскать ее в привычном понимании на экране сложно – улицы Петроградского района будто переживают ПТСР. Краски меняются в финальной сцене – пиковая драма плавно переходит в утешительный финал. Ключевым элементом в ней и в фильме вообще стали знаменитые петербуржские трамваи – сцены с ними снимали в трамвайном парке на Среднем проспекте Васильевского острова, где сейчас находится музей электрического транспорта Санкт-Петербурга.

«Серебряные коньки». Зимний Петербург прошлого

Локации: Витебский вокзал, Михайловский замок, Мраморный дворец, реки и каналы

Русская новогодняя вариация на тему «Ромео и Джульетты» отошла от помпезной традиции отечественных гос-блокбастеров в сторону голливудского стиля и смелых авторских решений. Поэтому в сценарий прокралась критика актуальных социальных проблем, а в режиссуру – совершенно иное изображение России.

Действие происходит накануне двадцатого века, поэтому многие сцены снимали в павильонах. Для натурных эпизодов выбирали исключительно незатертые локации, которые в то же время точно передают вид города столетней давности. История о банде воров на коньках получилась своеобразной зимней экскурсией по замерзшим рекам и каналам, где на фоне часто угадываются то набережная Мойки, то набережная канала Грибоедова, то другие туристические места. Для ключевых эпизодов выбрали два здания, которые точнее всего передают дух и эстетику эпохи – переломная сцена бала происходит во внутреннем дворике Михайловского замка, а финал разворачивается на Витебском вокзале. Обе места выглядят аутентично и до сих пор работают как портал в прошлое.

«Майор Гром». Глянцевый Петербург

Локации: Дворцовая площадь, Исаакиевский собор, Зодчего Росси, Цирк на Фонтанке, Большеохтинский мост, Мраморный дворец, Кресты, Витебский вокзал, Красный треугольник

Первая русская комикс-франшиза не только рассказывает о приключениях неформального смекалистого полицейского, но и выступает манифестом о том, каким мог бы стать Санкт-Петербург и вся Россия. Авторы берут максимально возможное количество культовых локаций, но каждую причесывают и доводят до идеала. В итоге даже коренные петербуржцы видят не родной город, а глянцевый апгрейд под Западную Европу.

Режиссер Олег Трофим отснял всю обязательную программу – на экране есть и Дворцовая площадь, и Исаакиевский собор, и Петергоф. Но главная заслуга фильмов о «Громе» в том, что они передали красоту менее попсовых локаций: улицы Зодчего Росси, района у Цирка на Фонтанке, Большеохтинского моста. Даже полицейский участок помещен в здание самого недооцененного музея Петербурга – Мраморного дворца.

Во всех фильмах франшизы соблюден баланс между красотой и уродством, а любая локация выглядит максимально фактурно: будь то разруха заброшенной фабрики «Красный треугольник», пьяный угар баров на Некрасова, мрачные коридоры тюрьмы «Кресты» или роскошества Большой Морской улицы.

«Мастер и Маргарита». Петербург, который притворяется Москвой

Локации: Московская площадь, Российская национальная библиотека, Российский этнографический музей

Действие экранизации классики Булгакова происходит в Москве 30-х. Но во многих сценах столицу играл Петербург. Например, московский район города ничем не отличается от привычных москвичам локаций с архитектурным гигантизмом и широкими проспектами – подвоха на экране почти никто не заметил. Даже для кульминационной сцены бала выбрали местную локацию: сцену снимали в Российском этнографическом музее.

Самый кассовый российский блокбастер 2024 года подсветил неизвестные многим южные районы Петербурга. Один из ключевых эпизодов с участием Воланда снимали на Московской площади. А так впечатлившие многих зрителей интерьеры психбольницы со сложной системой лестниц – это ни что иное как Российская национальная библиотека на Московском проспекте. Войти туда и посмотреть, в каком антураже лечили Мастера, может любой желающий.

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Ещё более богато и объёмно Петербург раскрывают русские сериалы. За 5-10 часов экранного времени можно показать не только обилие фактурных локаций, но и достоверно передать дух города. Подробно останавливаться на конкретных местах не будем. Вместо этого — оставим список из пяти сериалов с самой богатой географией и наиболее полным отражением разных граней Петербурга.

«Улицы разбитых фонарей». Теневая сторона Петербурга 80-х

Один из первых успешных русских сериалов держался преимущественно на энтузиазме и творческом порыве. Поэтому именно здесь Питер 90-х получился наиболее честным и точным. Авторы «ментов» сосредоточились не на красоте, а на теневой стороне Северной столицы: замызганных рынках, обветшалых парадных, опасных подворотнях и грязных окраинах. Фан-факт: великий диалог про котлетки с пюрешкой снимали на фоне воспетой Boulevard Depo психиатрической больницы Кащенко.

«Бандитский Петербург». Нуарный город 90-х

Другая российская сериальная классика стартовала в самом начале нового века и выглядела более профессионально. Досконально передав дух бандитских 90-х, создатели раскрыли брутальную нуарную сторону Петербурга. За каждой красивой локацией тут скрывается кровавая изнанка. А от кустарных съемок в подворотнях и окраинах повествование часто отходит в более богатые локации. Например, одним из ключевых мест действия стал ресторан на улице Воскова, а также хорошо известный петербуржцам Дом Бенуа – чтобы полюбоваться его роскошными интерьерами, достаточно знать код от двери.

«1703». Петербург, который редко бывает в кинематографе

Главный современный сериал о Петербурге, высмеивающий как жанр ментовских сериалов, так и стереотипы о городе. Пожалуй, именно его авторам удалось показать Питер наиболее живым и настоящим – именно таким его видят многие жители сегодня.

Действия, как и в сериальной классике, часто происходит в закоулках и дворах с акцентом на непарадную сторону. Но почти в каждой серии всплывают не самые частые для экранов места – ресторанная улица Рубинштейна, Банковский мост с грифонами или расположенный на окраине район Ольгино с его мифами про местных троллей. А ключевой для сюжета оказывается довольно неожиданная и свежая для экранов локация – Дворец бракосочетания на Английской набережной.

«Король и Шут». Андерграундный Петербург Горшка и Князя

Вольный полуфэнтезийный байопик о культовой рок-группе закономерно показал андеграундный Петербург. Ничего туристического: только подворотни, дворы-колодцы и важные для Горшка с Князем места. Но по этим локациям вполне можно изучить культурную изнанку города.

Например, в пилотной серии значение Дворца спорта «Юбилейный» для музыки 90-х и нулевых ничуть не преувеличено – петербуржцы считают здание культовым и намоленным. Убитые дворики тоже выбирали не рандомно, а по прямому идеологическому соответствию: часть сцен сняли во дворах Лиговки – месте силы современного рок и рэп-андеграунда. А московский клуб Sexton – ни что иное как культовый питерский бар «Ионотека», породивший добрую половину рок-групп десятых и двадцатых.

«Преступление и наказание». Петербург подворотен Раскольникова

Самый свежий сериал из списка пока кажется разочарованием с рядом спорных решений. Но как минимум одно сработало: Петербург Достоевского заменили на Питер современных маргиналов – соответствие оказалось точнейшим. Любоваться не на что, зато атмосфера бедности и безумия передана идеально – современный Раскольников ошивался бы именно вокруг таких улочек, двориков и магазинчиков, скрытых где-то за туристическими маршрутами и памятниками архитектуры. Основным местом действия стали кварталы неподалеку от Сенной площади – формально центр, но по вайбу совсем не тот роскошный Петербург с открыток.

Автор: Николай Кубрак

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