Огромные очереди, разбитое стекло и пощечина. Каким был последний финал «Амкал» – 2Drots?

Вспоминаем МКС-2021.

9 ноября нас ждет афиша мечты – «Амкал» против 2Drots в финале Winline Кубка Медиалиги на «Газпром Арене». Клубы играют между собой достаточно часто – 13 раз. Но очень-очень редко их битвы происходят в финале больших турниров. В последний раз такое случалось в 2021-м, в рамках Московского Кубка Селебрити. «Амкал» победил (2:0) и завоевал первый трофей, Никита кричал на судью, а Прокоп кидал в болельщиков бутылку.

Вернемся на «Сапсан Арену» и вспомним, как это было.

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Мир только отошел от пандемии ковида, но перед стадионом собрались внушительные очереди.

Ультрас «Амкала» развернули баннер про Коваля. Защитник со скандалом ушел в 2Drots.

«Амкал» забил уже на 4-й минуте. Блатов доборолся до конца и отдал на Германа, он прострелил в штрафную, а Майк Крапивников замкнул точным ударом в дальний угол – 1:0.

А уже через 4 минуты Чужой забил лучший гол турнира и один из самых красивых мячей в истории медиафутбола.

На 17-й минуте Даня Крапивников влетел в брата в жестком подкате. Майк не сдержался и ударил его.

Судья показал Майку только желтую карточку. 2Drots были в ярости, а Некит произнес легендарную фразу: «Он его ударил». Арбитр изменил решение и дал красную.

Майк в ярости разнес стол у скамейки запасных, а затем порезал руку, разбив стекло в двери.

Сразу после – потасовка на бровке. Фикус зацепился с оператором 2Drots. Подбежал Белка и оттолкнул его, а Жека ударил по лицу – за это президента 2Drots удалили.

Прокоп показал средний палец в камеру «Амкала» после столкновения с Арсением Левшуком. Уже через два месяца Миша перейдет в «Амкал».

В конце тайма Крап не реализовал супермомент. Кутуз вывел его один на один с вратарем, но Евгений Спиряков выручил.

В начале второго тайма могла быть еще одна красная. Кутуз вспомнил Зидана и ударил Феликса головой в грудь.

Еще одно удаление все-таки случилось. Вратарь Джуси снес Форзяра, который обыграл его за пределами вратарской.

Ближе к концовке игры с трибуны на поле прилетела бутылка. Прокоп внезапно схватил ее и кинул обратно в толпу фанатов.

Дмитрий Егоров убегал один на один с голкипером, но Коваль остановил его: лежа на газоне выбил мяч головой. Реакция Шнякина: «Егоров раскачал Коваля, который уже бровями в подкат идет» .

Финальный свисток. Слезы радости Форзяра.

Дмитрий Кузнецов пришел в раздевалку «Амкала» и поздравил с чемпионством.

«Амкал» – чемпион МКС-2021. Первый трофей в истории клуба и на сегодняшний день – последний.

Как думаете, кто станет чемпионом в субботу?

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Фото: Василий Пономарев