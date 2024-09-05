Дидар пригласил «Амкал» и 2Drots на очередной турнир в Казахстан. Обещают «Астана Арену»

Дидар Сыдыкбек организует новый медиафутбольный турнир в Казахстане

«Амкал » и 2Drots – это украшение любого медиатурнира! Поэтому мы их ждем на международной МФЛ в Астане.

Чтобы были спокойны и не было никаких отмазок – пригласим судей из России», – написал президент SD Family .

Также Динар пригласил ФК «10».

Турнир, получивший название Лига чемпионов, планируют провести на «Астана Арене» с 18 января по 1 февраля следующего года.