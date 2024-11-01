«Проффутбол и так относится к нам как к клоунам. А если еще начинать матчи с 1:0, брать квадратный мяч...» Игрок «Амкала» Маврин об экспериментах Медиалиги

Василий Маврин призвал с осторожностью вводить эксперименты в медиафутболе.

«Проффутбол и так относится к нам как к клоунам. А если появится возможность начинать матчи с 1:0, брать квадратный мяч… Много всего – это тоже нехорошо.

Если каждый день есть черную икру, она тоже надоест. Дима Кортава сам говорил, что Медиалига – это площадка для молодых футболистов, для шанса запустить вторую карьеру.

А как нам оценить конкурентоспособность футболиста, если мы играем с чистым временем, если у нас красный мяч и мы начинаем матчи с 0:1?

Все эти факторы не позволяют оценить конкурентоспособность игрока для профессионального футбола. Поэтому с экспериментами нужно быть аккуратнее», – отметил полузащитник «Амкала ».