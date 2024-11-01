«Проффутбол и так относится к нам как к клоунам. А если еще начинать матчи с 1:0, брать квадратный мяч...» Игрок «Амкала» Маврин об экспериментах Медиалиги
Василий Маврин призвал с осторожностью вводить эксперименты в медиафутболе.
«Проффутбол и так относится к нам как к клоунам. А если появится возможность начинать матчи с 1:0, брать квадратный мяч… Много всего – это тоже нехорошо.
Если каждый день есть черную икру, она тоже надоест. Дима Кортава сам говорил, что Медиалига – это площадка для молодых футболистов, для шанса запустить вторую карьеру.
А как нам оценить конкурентоспособность футболиста, если мы играем с чистым временем, если у нас красный мяч и мы начинаем матчи с 0:1?
Все эти факторы не позволяют оценить конкурентоспособность игрока для профессионального футбола. Поэтому с экспериментами нужно быть аккуратнее», – отметил полузащитник «Амкала».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: твич-канал Василия Маврина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости