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«Проффутбол и так относится к нам как к клоунам. А если еще начинать матчи с 1:0, брать квадратный мяч...» Игрок «Амкала» Маврин об экспериментах Медиалиги

Василий Маврин призвал с осторожностью вводить эксперименты в медиафутболе.

«Проффутбол и так относится к нам как к клоунам. А если появится возможность начинать матчи с 1:0, брать квадратный мяч… Много всего – это тоже нехорошо.

Если каждый день есть черную икру, она тоже надоест. Дима Кортава сам говорил, что Медиалига – это площадка для молодых футболистов, для шанса запустить вторую карьеру.

А как нам оценить конкурентоспособность футболиста, если мы играем с чистым временем, если у нас красный мяч и мы начинаем матчи с 0:1?

Все эти факторы не позволяют оценить конкурентоспособность игрока для профессионального футбола. Поэтому с экспериментами нужно быть аккуратнее», – отметил полузащитник «Амкала».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: твич-канал Василия Маврина
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoВасилий Маврин
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