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Гаджиев передал 500 тысяч рублей «Амкалу» за победу над ФК «10». Деньги Маврину вручил сын Камила Гаджи

Камил Гаджиев заплатил «Амкалу» 500 тысяч рублей.

Президент Fight Nights отблагодарил команду Германа Эль Класико за победу над ФК «10» в 8-м туре Winline Кубка Лиги.

Этот результат помог FN пробиться в плей-офф – клуб Гаджиева занял 10-е месте в турнирной таблице, «Десятка» финишировала 11-й и выбыла из борьбы.

Конверт с деньгами полузащитнику «Амкала» Василию Маврину вручил сын Камила Гаджи Ракета.

«Амкал» ранее анонсировал, что часть полученных денег будет потрачена на командный поход в баню, другую часть клубы совместно отправят на благотворительность.

Вчера «Амкал» был признан лучшей командой 8-го тура Кубка Лиги. Клуб получит от партнера турнира «Альфа-Банка» денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Fight Nights
logoКамил Гаджиев
logoАмкал
деньги
logoWinline Медиалига
logoFight Nights
logoВасилий Маврин
Гаджи Ракета
logoWinline Кубок Медиалиги
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