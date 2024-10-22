Гаджиев передал 500 тысяч рублей «Амкалу» за победу над ФК «10». Деньги Маврину вручил сын Камила Гаджи
Камил Гаджиев заплатил «Амкалу» 500 тысяч рублей.
Президент Fight Nights отблагодарил команду Германа Эль Класико за победу над ФК «10» в 8-м туре Winline Кубка Лиги.
Этот результат помог FN пробиться в плей-офф – клуб Гаджиева занял 10-е месте в турнирной таблице, «Десятка» финишировала 11-й и выбыла из борьбы.
Конверт с деньгами полузащитнику «Амкала» Василию Маврину вручил сын Камила Гаджи Ракета.
«Амкал» ранее анонсировал, что часть полученных денег будет потрачена на командный поход в баню, другую часть клубы совместно отправят на благотворительность.
Вчера «Амкал» был признан лучшей командой 8-го тура Кубка Лиги. Клуб получит от партнера турнира «Альфа-Банка» денежный приз в размере 300 тысяч рублей.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Fight Nights
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости