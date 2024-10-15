Наиль Измайлов: «Матч сборных ФНЛ и Медиалиги посмотрели 3 млн человек – больше, чем игры «Реала» и «ПСЖ» в ЛЧ»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов поделился успехами сотрудничества с Winline МФЛ.

– Матч сборной ФНЛ и сборной Медиалиги привлек огромный интерес со стороны аудитории. Как оцениваете сотрудничество в Медиалигой? Каковы дальнейшие планы по сотрудничеству с ними?

– Действительно, этот матч вызвал большой интерес. Трансляцию матча между сборной командой ФНЛ и Медиалиги посмотрели более трех миллионов человек, что больше, чем просмотры матчей между «ПСЖ» и «Ньюкаслом» и «Реала» с «Наполи», проходивших в то же время. На трибунах стадиона «Анжи Арена» мы собрали 12 150 зрителей, а в соцсетях охват составил порядка 98,6 млн.

Формат мероприятия подтвердил свою востребованность, и у нас в планах есть продолжение развития данного формата, каковым была «Новая Игра». Помимо этого проекта, у нас также был Зимний Кубок ФНЛ в Турции, где клубы Медиалиги выглядели весьма достойно. Сотрудничество с Медиалигой выдалось продуктивным для обеих сторон, и мы всегда рады новым совместным проектам, – сказал президент ФНЛ.