«Будет здорово, если в следующем розыгрыше примут участие четыре клуба Медиалиги». Осипов о Кубке России

Николай Осипов хочет, чтобы в Кубок России пригласили еще одну медийную команду.

– На данный момент три клуба из Медиалиги участвуют в Кубке России. Возможно ли увеличение слотов для клубов МФЛ в следующем году?

– Мы нечасто встречаемся с руководством РФС или с генеральным партнером Кубка России, но, когда эти встречи происходят, мы предметно обсуждаем увеличение количества команд в Кубке. Будет здорово, если в следующем розыгрыше примут участие четыре клуба МФЛ.

Посмотрим, насколько это будет интересно тому же вещателю, потому что им придется разводить уже четыре клуба: кто-то будет играть днем, а кто-то – в прайм-тайм, когда в Пути регионов матч «Енисей» – «Балтика» не так сильно будет вызывать интерес, как, например, игра «Амкала».

– Четыре слота для Медиалиги – это край?

– Надо постепенно добавлять и понимать, как будет реагировать аудитория. Сейчас три команды – это мало, а пять – возможно, много. Не хочется давать слот командам, которые будут неконкурентоспособными.

Успехи в Кубке России оцениваются через призму побед, ведь никому не интересно, если клуб из Медиалиги проиграет в первом раунде. «Родина Медиа» проиграла в дебютном своем матче в Кубке России, и все забыли про это, а победы «2Drots», «Амкала» и «Броуков» все помнят, – сказал президент Winline Медиалиги.

В этом сезоне в Фонбет Кубке России выступали три медийные команды: 2Drots и «БроукБойз» выбыли во 2-м раунде, «Амкал» – в 4-м.

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