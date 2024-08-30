Глава Медиалиги Осипов: «Минимум 4-5 медийных команд сыграют в следующем Кубке России»
Рост числа команд прогнозирует президент Winline Медиалиги Николай Осипов.
«Количество медиафутбольных команд в Кубке России – вопрос небольшой дистанции. Уверен, люди из рабочей группы Кубка России смотрели на нас со скепсисом даже по итогам прошлого года.
Этот год многих убедит, что увеличение медиафутбольных команд в Кубке – плюс. Уверен, что на это обратит внимание партнер Кубка, потому что продукт, в который они инвестируют много денег, приобретет больше внимания и узнаваемости за счет аудитории медиафутбола на ранних стадиях.
Мы не говорим, что надо взять 15-20 медиакоманд. Можно попробовать сделать дополнительную или переходную стадию. Люди в структуре Кубка это понимают. Думаю, минимум четыре, а, может быть, и пять команд от медиафутбола сыграют в Кубке в следующем году. Думаю, РФС и Фонбет на это пойдут.
«Десятка», Lit Energy, «Родина Медиа», «Титан» привлекут больше внимания, чем часть команд, играющая в Кубке России», – заявил Осипов.
В сезоне-2024/25 в Кубке России играли три медиафутбольных клуба. «БроукБойз» и 2Drots дошли до 2-го раунда Пути Регионов, «Амкал» вышел в 3-й раунд, где сыграет с «Космосом» из Долгопрудного.
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