Глава Медиалиги Осипов: «Минимум 4-5 медийных команд сыграют в следующем Кубке России»

Медиафутбольных клубов в Фонбет Кубке России может стать больше

Рост числа команд прогнозирует президент Winline Медиалиги Николай Осипов.

«Количество медиафутбольных команд в Кубке России – вопрос небольшой дистанции. Уверен, люди из рабочей группы Кубка России смотрели на нас со скепсисом даже по итогам прошлого года.

Этот год многих убедит, что увеличение медиафутбольных команд в Кубке – плюс. Уверен, что на это обратит внимание партнер Кубка, потому что продукт, в который они инвестируют много денег, приобретет больше внимания и узнаваемости за счет аудитории медиафутбола на ранних стадиях.

Мы не говорим, что надо взять 15-20 медиакоманд. Можно попробовать сделать дополнительную или переходную стадию. Люди в структуре Кубка это понимают. Думаю, минимум четыре, а, может быть, и пять команд от медиафутбола сыграют в Кубке в следующем году. Думаю, РФС и Фонбет на это пойдут.

«Десятка», Lit Energy , «Родина Медиа », «Титан » привлекут больше внимания, чем часть команд, играющая в Кубке России», – заявил Осипов.

В сезоне-2024/25 в Кубке России играли три медиафутбольных клуба. «БроукБойз » и 2Drots дошли до 2-го раунда Пути Регионов, «Амкал» вышел в 3-й раунд, где сыграет с «Космосом» из Долгопрудного.