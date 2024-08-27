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  • «Амкал», 2Drots и «Броуки» – команды, которые с вероятностью 90% попадут в финал четырех». Осипов о шансах клубов
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«Амкал», 2Drots и «Броуки» – команды, которые с вероятностью 90% попадут в финал четырех». Осипов о шансах клубов

Николай Осипов оценил шансы команд попасть в полуфинал Winline Кубка Медиалиги

«Вероятность попадания «Десятки» в финал четырех – 75%.

Есть ли команды, которые со 100% вероятностью попадут в финал четырех? 100% никому бы не давал. Хотя есть команды, у которых было бы 95%.

Я считаю, что «Амкал», 2Drots, «Броуки» – команды, которые на 90% и более попадут в финал четырех. «Родине Медиа» я бы давал 50%, так же как и «Титану». У «Банки» пару процентов, СКА – 25%.

У Lit Energy – 10-12%. Но мы эту команду не знаем. Мы многих футболистов, которые будут там на главных ролях, увидели первый раз на контентом комитете. Но парни с бэкграундом, парни с опытом.

«Рокетам» я бы дал 40% на попадание в финал четырех. У них пришел Барсов. Я этого парня не знал. Оказывается, он «Сочи» выводил в Премьер-лигу. Лучший бомбардир ФНЛ. Да, операции, кресты. Но пацан с таким багажом», – сказал президент Winline Медиалиги.

Кубок Лиги – осенний турнир, проводимый Медиалигой. В нем примут участие 14 команд.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Any Given Monday
logoСКА Ростов
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoРодина Медиа
logoФК 10
logoНиколай Осипов
logoЛФК «Титан»
logoRocket Team
Кубок Лиги МФЛ
logoLit Energy
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