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«Народная Команда» сразится с «Конями» в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили

«Народная Команда» и «Кони» сыграют в 7-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.

13 октября, воскресенье

«Народная Комадна» – «Кони», начало в 20:30

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – москвоское.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе&#8217;&#8216;
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