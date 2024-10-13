«Народная Команда» сразится с «Конями» в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили
«Народная Команда» и «Кони» сыграют в 7-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.
13 октября, воскресенье
«Народная Комадна» – «Кони», начало в 20:30
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – москвоское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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