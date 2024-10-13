«Банка» бьется с «Титаном» в Кубке Медиалиги
«Банка» и «Титан» играют в 7-м туре WInline Кубке Медиалиги.
13 октября, воскресенье
«Банка» – «Титан» – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Гама (31, П), 0:2 – Сирот (32).
«Банка»: Маменко, Феликс, Мишин Д., Зот, Довбня, Кашай, Стельник, Бес, Максело, Стростин, Алексеев.
«Титан»: Колесников, Шуст, Гас, Шульга К., Шульга Е., Биря, Гама, Део, Тула, Алтунин, Корж.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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