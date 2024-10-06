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«Знаю, что могу играть лучше. Это не мой предел». Ефремов о своей форме

Дмитрий Ефремов считает, что может играть еще лучше.

– Перед переходом в «Амкал» Панов говорил, что ты не в форме. Сейчас ты лучший бомбардир.

– Да, была информация, что я не в лучшей форме. Но на это было много причин. Перед первой тренировкой я провел 5 дней с дочкой в больнице. Естественное я был не в тренинге. Нужно было набирать кондиции.

Даже сейчас есть куда расти. Я знаю, что могу играть лучше. Главное – закончить групповой этап на первом месте.

– Насколько сильная разница между тобой на первых тренировках «Амкала» и сейчас?

– Сильная. Но это не мой предел. Пока на пик нельзя выходить, потому что после пика все идет спад. Главное, что мы выигрываем. Личные моменты – второстепенно. Если команда выигрывает, то и личные показатели растут. Это взаимосвязано, – рассказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

После 6-го тура Winline Кубка Медиалиги Ефремов лучший бомбардир «Амкала» в турнире с 4 забитыми мячами.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoДмитрий Ефремов
logoАмкал
logoWinline Кубок Медиалиги
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