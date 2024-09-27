«Амкал» заработал 2,8 миллиона рублей за участие в Кубке России

«Амкал» получит почти 3 миллиона за участие в Фонбет Кубке России .

2,8 миллиона рублей – столько клуб получил за достижение спортивных результатов, исполнение коммерческих требований и медийных обязательств в матчах отборочных раундов Пути Регионов.

Вчера «Амкал» проиграл «Алании» (0:1) и вылетел из Кубка России в 4-м раунде.

В нынешнем сезоне «Амкал» прошел в 1/256 финала Кубка России «Коломну» (8:1), в 1/128 – «Велес» (2:0), в 1/64 – «Космос» (2:1).

«Амкал» был единственным клубом Winline Медиалиги , вышедшим в 4-й раунд Кубка России. «БроукБойз » и 2Drots вылетели во 2-м раунде.

«Амкал» досадно вылетел из Кубка: с кучей моментов и экстра-игрой запасного вратаря «Алании»