Батракову предложили сыграть за ФК «Банка» в Кубке Лиги МФЛ
«Банка» предложила Алексею Батракову перейти в их команду.
В 4-м туре у «Банки» получил дисквалификацию Игорь Струнин.
Команду ищет усиление на 5-й тур.
19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков – лучший бомбардиром РПЛ прямо сейчас.
ФК «Банка» находится на 14-м месте в турнирной таблице Winline Кубка Лиги.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «Банка»
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