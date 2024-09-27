Сычев о Батракове: «Я за то, чтобы футболисты дольше играли за родные клубы, есть пример Акинфеева. Сначала нужно окрепнуть в России и только потом думать о Европе»
19-летний полузащитник «Локомотива» забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в девяти матчах Российской Премьер-Лиги.
«Я очень рад за Батракова! Это прекрасно, что руководство «Локомотива» разглядело такой талант и доверяет молодому футболисту из собственной академии. В 19 лет он уже играет в основном составе клуба РПЛ и добился вызова в сборную России.
Такой прорыв Батракова – это большой плюс нашему футболу. Но сначала ему нужно окрепнуть в России, доставлять радость российским болельщикам и только потом подумать о Европе.
Я за то, чтобы футболисты подольше играли за родные клубы. Есть пример Игоря Акинфеева, который является патриотом ЦСКА и сделал большую карьеру в родной команде.
На таких историях и нужно строить интерес болельщиков к российскому футболу», – сказал бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев.
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