Сычев о Батракове: «Я за то, чтобы футболисты дольше играли за родные клубы, есть пример Акинфеева. Сначала нужно окрепнуть в России и только потом думать о Европе»

Дмитрий Сычев поделился мнением о карьере Алексея Батракова.

19-летний полузащитник «Локомотива » забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в девяти матчах Российской Премьер-Лиги.

«Я очень рад за Батракова ! Это прекрасно, что руководство «Локомотива» разглядело такой талант и доверяет молодому футболисту из собственной академии. В 19 лет он уже играет в основном составе клуба РПЛ и добился вызова в сборную России.

Такой прорыв Батракова – это большой плюс нашему футболу. Но сначала ему нужно окрепнуть в России, доставлять радость российским болельщикам и только потом подумать о Европе.

Я за то, чтобы футболисты подольше играли за родные клубы. Есть пример Игоря Акинфеева , который является патриотом ЦСКА и сделал большую карьеру в родной команде.

На таких историях и нужно строить интерес болельщиков к российскому футболу», – сказал бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев .

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