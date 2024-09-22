«Появился еще один ##### в судейском корпусе». Кузнецов об арбитре матча с FN
Дмитрий Кузнецов недоволен арбитром матча 2Drots – Fight Nights.
«В очередной раз у нас отняли три очка. Очередной судья, который судить не умеет.
На трансляцию говорю: появился еще один ##### в судейском корпусе. Я не боюсь. Я уже это говорил в открытую», – заявил главный тренер 2Drots.
2Drots переиграли Fight Nights в серии буллиталити (0:0, 4:3 Б). 2D не засчитали два гола в основное время. Один из них, по мнению команды, был отменен ошибочно.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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