«Амкал» и «Алания» сыграют на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова в 4-м раунде Кубка
Известен стадион, на котором сыграют «Амкал» и «Алания» в Фонбет Кубке России.
Матч 4-го раунда Кубка России пройдет 26 сентября.
Игра пройдет на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова.
Начало в 19:30 (мск).
«Амкал» стал единственным клубом Winline Медиалиги, вышедшим в 4-й раунд Кубка России. «БроукБойз» и 2Drots вылетели во 2-м раунде.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Фонбет Кубок России
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