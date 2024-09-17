«Амкал» и «Алания» сыграют на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова в 4-м раунде Кубка

Известен стадион, на котором сыграют «Амкал» и «Алания» в Фонбет Кубке России.

Матч 4-го раунда Кубка России пройдет 26 сентября. Игра пройдет на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова. Начало в 19:30 (мск). «Амкал » стал единственным клубом Winline Медиалиги , вышедшим в 4-й раунд Кубка России. «БроукБойз» и 2Drots вылетели во 2-м раунде.