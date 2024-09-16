«Эгриси» сыграет с «СиндЕкатом», «Народная» против «Чертаново Медиа». Расписание 4-го тура Winline Кубка Надежды
Стало известно расписание 4-го тура Winline Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.
Кубок Надежды, 4-й тур
20 сентября, пятница
«Чертаново Медиа» – «Народная Команда» – 21:00
21 сентября, суббота
«СиндЕкат» – «Эгриси» – 11:00
22 сентября, воскресенье
«Кони» – «Тандем» – 11:00
Тур пропускает «Рома».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: официальный сайт МФЛ
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