  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Эгриси» сыграет с «СиндЕкатом», «Народная» против «Чертаново Медиа». Расписание 4-го тура Winline Кубка Надежды
0

«Эгриси» сыграет с «СиндЕкатом», «Народная» против «Чертаново Медиа». Расписание 4-го тура Winline Кубка Надежды

Стало известно расписание 4-го тура Winline Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.

Кубок Надежды, 4-й тур

20 сентября, пятница

«Чертаново Медиа» – «Народная Команда» – 21:00

21 сентября, суббота

«СиндЕкат» – «Эгриси» – 11:00

22 сентября, воскресенье

«Кони» – «Тандем» – 11:00

Тур пропускает «Рома».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: официальный сайт МФЛ
logoЭгриси
logoЛФК Рома
результаты
календарь
logoНародная Команда
logoФК Тандем
logoЧертаново Медиа
logoКони
Кубок Надежды МФЛ
logoСиндЕкат
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Андрей Лунев: «Ненормально заявлять медийные команды в Кубок России – это бред сумасшедшего. Пускай они у себя варятся»
2455 минут назад
«Амкал» сыграет с Lotus в пятницу, матчи «Броуки» – ФК «10» и 2Drots – Fight Nights пройдут в воскресенье. Расписание 4-го тура Winline Кубка Медиалиги
сегодня, 17:00
«Лунев пусть остается неудачником до конца жизни. Он что-нибудь выиграл?» Кузнецов ответил на слова вратаря «Динамо» о медиафутболе
125сегодня, 16:05
«В чем фейковость «Банки»? В том, что мы соблюдаем элемент шоу?» Форзяр ответил на слова Нечая о «фальшивой команде»
сегодня, 15:16
«Бред не должен быть наяву. У кого это вызовет интерес, у школьников?» Лунев выступил против матча сборных России и Медиалиги
51сегодня, 13:50
«В 2Drots вообще нереально выйти, я не нравлюсь Викторовичу. В FN пока сижу, но буду впахивать, доказывать». Эйтан об игровом времени
сегодня, 12:30
Маврин ответил Bahh Tee и Lotus: «Вы превращаетесь в быдло-команду!»
сегодня, 11:09
«Поступок Маврина гораздо грязнее». Lotus потребовал дисквалификацию для хавбека «Амкала», если лига не отменит красную Дехтеру
сегодня, 10:15
«Я травмировался в игре с 2Drots, столкнулся с Гаучо. Но сделал укольчик и выскочил!» Аба после победы над «РМ»
сегодня, 09:05
«БроукБойз» проиграли 2Drots в серии буллиталити, ФК «10» победил Lit Energy. Результаты 3-го тура Winline Кубка Медиалиги
1вчера, 20:35
Ко всем новостям
Последние новости
Медведев возглавит «Титан» из Медиалиги. Месяц назад тренера уволили из «Сибири»
через 12 минут
«Промес может присоединиться к «Родине Медиа» на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби, если еще будет под следствием». Глава Медиалиги Осипов о нидерландце
712 сентября, 19:38
Крап признан лучшим игроком Т-Лиги. Дзюба – лучший бомбардир и ассистент турнира
1110 сентября, 14:33
Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»
68 сентября, 18:13
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
67 сентября, 21:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
217 сентября, 21:01
Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»
37 сентября, 15:32
Около 4 тысяч зрителей посетили матч «Химки» – «БроукБойз»
27 сентября, 10:36
«Puta!» Артига оскорбил судью матча «Химки» – «БроукБойз». Это произошло на глазах у Гуфа
196 сентября, 19:39Фото
«Химки» выиграли первый Суперкубок VK Видео, победив «БроукБойз» – 2:0. Гуф и Кассета выступили на матче
26 сентября, 19:12