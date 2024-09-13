Васиченко не сыграет за Lit Energy в матче против ФК «10»
Ренат Васиченко не сможет сыграть против ФК «10» в 3-м туре Winline Кубка Лиги.
Команду Миши Литвина не устроили условия Азамата Мусагалиева.
«Мы получили ответ от команды Lit Energy. Команда Миши Литвина не нашла ничего привлекательного ни в одном из наших трех предложений.
Соответственно, откатываемся к базовым настройкам и заявкам на момент старта турнира», – заявил президент ФК «10».
Напомним, Васиченко перешел в Lit Energy из СКА вне трансферного окна с разрешения Осипова. Форвард может играть до дозаявочного окна, но только если на это даст добро соперник.
Матч ФК «10» против Lit Energy пройдет в воскресенье в 14:00 (мск).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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