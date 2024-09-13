Васиченко не сыграет за Lit Energy в матче против ФК «10»

Ренат Васиченко не сможет сыграть против ФК «10» в 3-м туре Winline Кубка Лиги.

Команду Миши Литвина не устроили условия Азамата Мусагалиева .

«Мы получили ответ от команды Lit Energy . Команда Миши Литвина не нашла ничего привлекательного ни в одном из наших трех предложений.

Соответственно, откатываемся к базовым настройкам и заявкам на момент старта турнира», – заявил президент ФК «10».

Напомним, Васиченко перешел в Lit Energy из СКА вне трансферного окна с разрешения Осипова. Форвард может играть до дозаявочного окна, но только если на это даст добро соперник.

Матч ФК «10» против Lit Energy пройдет в воскресенье в 14:00 (мск).