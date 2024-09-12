Азамат предложил три варианта, при которых разрешит Васиченко сыграть против ФК «10» в Кубке Медиалиги
Азамат Мусагалиев ответил на предложение Lit Energy о споре на 1 млн рублей.
Азамат согласен на участие Рената Васиченко в матче 3-го тура Кубка Медиалиги с ФК «10» – Lit Energy при одном из трех условий:
• В случае победы ФК «10» получит 2 млн рублей. Если выиграет Lit Energy, Литвин остается при своих.
• Если ФК «10» обыграет Lit Energy, то получит все очки соперника в турнирной таблице.
• Ренат Васиченко будет играть в воротах.
Глава Winline МФЛ Николай Осипов при этом не против, чтобы «Десятка» и LE играли на очки.
Напомним, Васиченко перешел в Lit Energy из СКА вне трансферного окна с разрешения Осипова. Форвард может играть до дозаявочного окна, но только с разрешения соперника.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Any Given Thursday
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