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  • «Важно помнить нашего классного друга. И наша задача – помочь тем, кому помощь необходима». Федос о благотворительном матче памяти Финито
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«Важно помнить нашего классного друга. И наша задача – помочь тем, кому помощь необходима». Федос о благотворительном матче памяти Финито

Федос рассказал, почему важны благотворительные матчи.

– Что для тебя и для медиафубола значит прошедший благотворительный матч?

– Понятно, что для меня и для всех это важно. И для медиафутбола это важно. Важно помнить нашего классного, большого друга, который стоял у истоков этого комьюнити.

Но его с нами уже нет. И наша задача – сделать так, чтобы, насколько это возможно, помочь тем, кому эта помощь необходима.

Мне кажется, такие матчи в первую очередь нужны для того, чтобы привлекать внимание людей к проблеме.

Пойти сдать кровь на типирование это и вправду не сложно. Пересадка костного мозга звучит жестко, но, насколько мне известно, это не какая-то жесткая процедура.

Первостепенно у вас никто даже никуда не будет никакой мозг забирать. Вам нужно просто пройти типирование, и вас внесут в базу доноров. И когда кому-то будет необходима пересадка и ваш костный мозг подойдет, тогда вы уже сможете помочь.

Мне кажется, это очень правильная штука. Потому что каждый может с этим столкнуться, – рассказал голкипер «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Сегодня состоялся благотворительный матч памяти Никито Финито с участием звезд медиафутбола. Все средства с продажи билетов пойдут на благотворительность в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
Благотворительность
logoФедор Маслов
logoWinline Медиалига
logoФинито
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