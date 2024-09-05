«1500 долларов в месяц – маловато. Вариант с Медиалигой рассмотрю по завершении карьеры». Вратарь Вьетнама Лев Данг о предложении «Броуков»
Лев Данг ответил на приглашение Дмитрия Егорова в «Броуки»
– Лев, ты знаешь про Медиалигу?
– Да, знаю.
– Сейчас президент «Броуков», команды-чемпиона МФЛ, сказал, что готов предложить тебе 1500 долларов и квартиру в Одинцове.
– 1500 в час?
– В месяц.
– Маловато. Пока об этом не думаю. После завершения карьеры можно будет рассматривать такой вариант.
– Вообще часто ездишь в Россию?
– Каждый год стараюсь прилетать, когда отпуск.
– Ждем тебя на матчах Медиалиги. Когда прилетаешь в следующий раз?
– У нас сезон сейчас начинается, только летом смогу.
– Мы тебя сможем теперь назвать болельщиком «Броуков»?
– Надо будет разобраться. Когда разберусь, то буду болеть обязательно», – сказал вратарь сборной Вьетнама.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Броуков»
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