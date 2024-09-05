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  • «1500 долларов в месяц – маловато. Вариант с Медиалигой рассмотрю по завершении карьеры». Вратарь Вьетнама Лев Данг о предложении «Броуков»
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«1500 долларов в месяц – маловато. Вариант с Медиалигой рассмотрю по завершении карьеры». Вратарь Вьетнама Лев Данг о предложении «Броуков»

Лев Данг ответил на приглашение Дмитрия Егорова в «Броуки»

– Лев, ты знаешь про Медиалигу?

– Да, знаю.

– Сейчас президент «Броуков», команды-чемпиона МФЛ, сказал, что готов предложить тебе 1500 долларов и квартиру в Одинцове.

– 1500 в час?

 – В месяц.

– Маловато. Пока об этом не думаю. После завершения карьеры можно будет рассматривать такой вариант.

– Вообще часто ездишь в Россию?

– Каждый год стараюсь прилетать, когда отпуск.

– Ждем тебя на матчах Медиалиги. Когда прилетаешь в следующий раз?

– У нас сезон сейчас начинается, только летом смогу.

– Мы тебя сможем теперь назвать болельщиком «Броуков»?

– Надо будет разобраться. Когда разберусь, то буду болеть обязательно», – сказал вратарь сборной Вьетнама.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Броуков»
logoСборная Вьетнама по футболу
Лев Данг
деньги
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
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