Вратаря Вьетнама Льва Данга пригласили в «БроукБойз»: «Зарплата 120 плюс хата в Одинцове. Лучше не будет!»
Дмитрий Егоров позвал вратаря сборной Вьетнама в «Броуки»
«Смех смехом, а у нашего слона, вратаря сборной Вьетнама, медиастатус! Ждем в «Броуках»!
Зп 120 + хата в Одинцове. Еще офис есть.
Лучше уже не будет! Лев Шонович, ждем!» – написал президент «Броуков».
Сборная России сегодня разгромила Вьетнам в товарищеском матче (3:0). Данг отыграл все 90 минут.
Он играет за Вьетнам, хотя родился в Москве и рос в «Спартаке». Знакомимся со Львом Дангом
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
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