Вратаря Вьетнама Льва Данга пригласили в «БроукБойз»: «Зарплата 120 плюс хата в Одинцове. Лучше не будет!»

Дмитрий Егоров позвал вратаря сборной Вьетнама в «Броуки»

«Смех смехом, а у нашего слона, вратаря сборной Вьетнама , медиастатус! Ждем в «Броуках»!

Зп 120 + хата в Одинцове. Еще офис есть.

Лучше уже не будет! Лев Шонович, ждем!» – написал президент «Броуков».

Сборная России сегодня разгромила Вьетнам в товарищеском матче (3:0). Данг отыграл все 90 минут.

Он играет за Вьетнам, хотя родился в Москве и рос в «Спартаке». Знакомимся со Львом Дангом