Он сыграет за Вьетнам против России, хотя родился в Москве и рос в «Спартаке». Знакомимся со Львом Дангом

Впечатляющая история.

Новый соперник сборной России – команда Вьетнама.

Один из главных героев предстоящего матча – 31-летний вратарь Лев Данг, или Данг Ван Лам. У него поразительная история: родился в Москве, занимался в академиях «Спартака» и «Динамо», пробовал играть в Лаосе, Таиланде и заезжал в Японию.

Знакомим поближе.

Данг вырос в Москве. Нет, зовут не в честь Яшина

Лев родился в Москве летом 1993-го в творческой семье: папа Данг Ван Шон – танцор и хореограф, а мама Ольга Жукова выступала в Ермоловском театре. Познакомились в ГИТИСе – одном из главных театральных институтов Европы.

Всего у отца Шона в семье восемь человек – четыре сестры и четыре брата. Брат-близнец – директор частной балетной школы во Вьетнаме. Его дочь и двоюродная сестра Льва – известная модель. Брат Льва Алексей тоже занимался футболом: даже поиграл за «Одинцово», но закончил из-за проблем со здоровьем.

Сам Лев вырос в России и почти не ездил во Вьетнам. «Тогда не было интернета или других способов связаться с родственниками. Только письма. Все хотели на меня посмотреть, – вспоминал голкипер в интервью «СЭ» . – Меня считали необычным. Было очень интересно, что там у папы получилось. Всего летал туда в юношестве три раза. Последний – когда устраивал карьеру».

Переезд во Вьетнам вышел непростым: «Совсем разные страны по менталитету, по стилю жизни. Я родился в Москве. Учился в русской школе, переехал в 18 лет и столкнулся с совсем другой культурой. Адаптация заняла года три-четыре. Было сложно».

Возможно, вас волнует вопрос: назвали ли Данга в честь Льва Яшина? Он говорит, что нет, хотя маме легендарный вратарь «Динамо» очень нравился: «Поклонница – громко сказано. Она знала, что есть такой вратарь. Ей очень нравилось то, через какие сложности он прошел. В моменты моих неудач она мне ставила кассеты с Яшиным. Или читала про него книжку».

Данг числился в «Спартаке» и «Динамо» и поработал с Ярцевым

Данг попал в академию «Спартака» в 2002-м. Вышло странно: «Мне тогда было 8-9 лет, в первом или во втором классе у нас в школе футбольный кружок. Я сходил. Мне понравилось, там играл в поле, – вспоминал Лев. – На каникулах пошел на коробку, а наш тренер тоже там. Поставил меня в ворота и начал бить. Я что-то ловил, отбивал. Потом он сказал: «Давай в третьем классе ты будешь вратарем?» Так я стал вратарем».

Вскоре тренер кружка договорился с директором стадиона имени Нетто – и они устроили матч с академией «Спартака». Команда Данга проиграла 0:13, но после матча к нему подошел тренер и позвал потренироваться. Так Лев попал в «Спартак», а еще встретился с Александром Ярцевым – тот занимался с парнями 93-го года рождения.

Лев провел в системе «Спартака» пять лет, пережил тяжелую операцию и тяжело возвращался: через аренду в московских «Крыльях Советов», тренировки с Сергеем Овчинниковым в «Локомотиве». Уже в 2007-м снова приехал в расположение «Спартака», но взрослый контракт так и не предложили. Это стало сильным ударом.

«Спартаковский тренер мне перед отъездом сказал: «Ты поиграй год в аренде, а потом вернешься», – рассказывал Лев. – Я вернулся. Прихожу на тренировку, он меня спрашивает: «А ты кто такой? Зачем пришел?» Тренера Сидоров звали. В итоге отправил меня к тренеру вратарей. Я спрашиваю: «Как же так?»

Он мне отвечает фразой: «Знаешь, Лев, вот я раньше хотел играть на гармошке, но что поделать, если у меня слуха нет?»

Данг обиделся. Пришел домой и рассказал все маме, на неделю закрылся в комнате. Потом понял – соскучился по игре, хочется погонять мяч. Сказал маме: «Давай с чего-нибудь начнем».

Лев с мамой посмотрели первую пятерку, ниже которой опускаться никак не хотели: «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Торпедо» и «Динамо». Выбрали «Динамо». Лев приехал на стадион и спросил: «Можно пройти просмотр?» Тренер посмотрел и спросил: «Ты Лев Данг? Тот, который в «Спартаке» играл?» На следующий день его приняли в команду. Там вратарь числился там три года.

«Я играл в основе в команде своего возраста – на всяких первенствах Москвы. Где-то через полтора года меня позвали на сборы за дубль. Тренировался вместе с Карчемаркасом. Но в заявку в итоге не попал. А потом получилось так, что Габулов травмировался. Основным стал Шунин, но больше никого из вратарей на предыгровой тренировке почему-то не оказалось. Меня вдруг позвали тренироваться с основной.

Захожу в раздевалку, а там Кержаков, Колодин. Мне сказали: «Молодой, бери сетку». Я пошел на поле и занимался с Шуниным. Это очень круто было. Там еще двухсторонка была – и Кержаков по воротам ударил, а я отбил. Удар не тяжелый был, но для меня это все равно событие».

Контракт в «Динамо» тоже не предложили: «У меня как раз выпуск в школе. Позвали и сказали: «Извини, но контракт мы продлевать не будем». Ну, не будете и не будете. Я даже не стал спрашивать почему – какая разница. Почти сразу решил, что не хочу пробовать устроиться где-то в России. Мой папа – вьетнамец. Я ему сказал: «Пап, давай попробуем найти что-нибудь во Вьетнаме». И мы начали искать».

Данг попал в школу лондонского «Арсенала», а потом – в Лаос

Лев приехал во Вьетнам с отцом. Отобрали четыре команды высшей лиги – и один запасной вариант из второй. Остановились на «Сайгоне». Первое впечатление – кошмар. «Ужаснейшее поле и раздевалки. Какой-то вонючий туалет, в котором все переодеваются, – рассказывал Данг. – Помню, там мячи какие-то странные, ловить невозможно».

Забавно, как Лев попадал на просмотр – просто звонил и приходил на тренировку: «Там не так, как в России. Открывал поисковик, вбивал название и смотрел, где находится стадион. Потом сам звонил и спрашивал: «Во сколько у вас тренировка?» Приходил, вылавливал тренера, просил посмотреть на меня».

Парень потренировался с «Сайгоном», но решил искать дальше. Поиски привели в «Хоангань Зялай» – в 2007-м там активно сотрудничали с лондонским «Арсеналом», открылась школа. Данг приехал и понял – это шанс, который нельзя упускать: «Там сразу захотелось остаться. Прошел просмотр, мы подписали контракт, а на следующий день ко мне подходят, говорят: «Ну что, переводим тебя в основу». Быстро вышло, там все на самом высоком уровне».

Данг играл за «Хоангань» три года. В 2013-м кипера отправили в аренду в Лаос – говорит, это самый тяжелый момент в карьере: «Ни футбольной инфраструктуры, ни хорошей зарплаты – ничего для развития. Хотя бы была мотивация играть каждые выходные. Только этим и жил. Родители помогали финансово. Они сначала вообще не знали про Лаос».

Данг хотел играть в России, но помешало гражданство

В 2014-м Лев вернулся в Россию и пошел на просмотр в «Родину», там тогда тренировал экс-вратарь «Локо» Алексей Поляков. Все понравилось, но выяснилось, что теперь Лев записан как вьетнамский футболист. Нужно было менять футбольное гражданство на русское, но Данг отказался.

В итоге Лев подписал контракт с вьетнамским «Хайфоном», играл там четыре года. Вскоре поехал в Таиланд и вышел на «Муангтонг Юнайтед», но закрепиться там не вышло.

Через год Данга пригласили в японский «Сересо Осака», но он не осилил конкуренцию. «У меня были мурашки по коже, когда видел этих роботов-футболистов. Насколько трудолюбивые, четкие. Причем тренерский штаб тоже, структура тренировочного процесса просто потрясающая. Может, у меня это такие эмоции вызывает, потому что я не играл в командах РПЛ или не играл в Европе, но меня очень впечатлил японский футбол».

Уже в 2022-м Лев вернулся во Вьетнам. Сейчас он играет за местный «Биньдинь», в прошлом сезоне стал чемпионом страны.

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Лев с теплом ждет матча с Россией:

«Эта страна – важная часть моей жизни. Со своей стороны мне хочется сказать: для вьетнамского народа приезд сборной России – большое событие. Здесь очень любят русский народ, очень ценят русскую культуру и ждут сборную.

Ребята в любом случае не пожалеют, что прилетят сюда. Уверен на сто процентов: когда побывают здесь, им точно понравится. Обязательно еще прилетят сюда в отпуска с семьями. Это очень красивая страна с курортами. Здесь много мест для отдыха. Убежден, ребята захотят вернуться сюда.

Вьетнамец я или русский? 50 на 50, чтобы ни папе, ни маме не было обидно, ха-ха. Наверное, многое зависит от того, в какой стране нахожусь. Прилетаю в Москву и в течение недели восстанавливаюсь, словарный запас сразу же возвращается. Но сейчас, конечно, больше ощущаю себя вьетнамцем, так как свою сознательную мужскую взрослую жизнь я проживаю во Вьетнаме».

Россия сыграет с Вьетнамом и Таиландом на «Турнире трех наций». Туда приезжали Северная Корея, Палестина и сборная тайской Премьер-лиги

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press ; instagram.com/dangvanlam_officia ; Gettyimages /Francois Nel