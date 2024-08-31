ХК «10» – чемпион второго сезона Winline Медийной Хоккейной Лиги
ХК «10» стал чемпионом второго сезона хоккейной Медиалиги
ХК «10» в финале второго сезона Медийной Хоккейной Лиги выиграл с минимальным счетом у Rocket Team (1:0).
В матче за бронзу NBSK переиграл Tru Fighters (6:2).
В первом сезоне чемпионами стали Hockey Brothers.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media Hockey League
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