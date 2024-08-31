ХК «10» – чемпион второго сезона Winline Медийной Хоккейной Лиги

ХК «10» стал чемпионом второго сезона хоккейной Медиалиги

ХК «10» в финале второго сезона Медийной Хоккейной Лиги выиграл с минимальным счетом у Rocket Team (1:0).

В матче за бронзу NBSK переиграл Tru Fighters (6:2).

В первом сезоне чемпионами стали Hockey Brothers.