ХК «10» сыграет в финале с Rocket Team, NBSK – против Tru Fighters за бронзу. Расписание финального дня Медийной Хоккейной Лиги
Расписание финального дня Медийной Хоккейной Лиги
Медийная Хоккейная Лига, финал
31 августа, суббота
ХК «10» – Rocket Team. Начало – в 19:00.
Матч за 3-е место
NBSK – Tru Fighters. Начало – в 16:00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Все матчи пройдут в Москве на «ЦСКА-Арене».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media Hockey League
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