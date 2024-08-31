«Эгриси» играет с «Народной Командой» в 1-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
«Эгриси» играет с «Народной» на малом «Москвиче» в Winline Кубке Надежды
Кубок Надежды, 1-й тур
«Эгриси» – «Народная Команда» – 0:0 (0:0, второй тайм)
«Эгриси»: Чепурин, Дасаев, Яненко, Кольтяпин, Ибрагимов, Абрамян, Юрчиков, Губочкин, Григорьев, Иванов, Крикунов.
«Народная Команда»: Елеференко, Актисов, Мелешин, Степанов, Рыбаков, Большаков, Безлихотнов, Польщиков, Вавилов, Широков, Юрьев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Матч проходит в Москве на малом поле стадиона «Москвич».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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